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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 октября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 13 октября

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за июль;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за июль;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за сентябрь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за сентябрь;

04:30 мск: Торговый баланс Китая за сентябрь;

04:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за сентябрь;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за сентябрь;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за сентябрь, финал;

09:45 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

11:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за август;

15:30 мск: Цены на импорт в США за сентябрь;

16:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

16:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за август;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, предварительно;

19:30 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Джона Канлиффа;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.

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