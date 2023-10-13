Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 13 октября

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за июль;
02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за июль;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за сентябрь;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за сентябрь;
04:30 мск: Торговый баланс Китая за сентябрь;
04:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за сентябрь;
09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за сентябрь;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за сентябрь, финал;
09:45 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
11:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за август;
15:30 мск: Цены на импорт в США за сентябрь;
16:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;
16:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за август;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, предварительно;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, предварительно;
19:30 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Джона Канлиффа;
N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.