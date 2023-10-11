Курс доллара 99.9349   Курс евро 105.6864  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости11 октября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 12 октября

Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за август;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за июль;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за август;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за июль;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за август;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за август;

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за август;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за август;

09:00 мск: ВВП Великобритании за август;

11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

12:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за сентябрь;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за сентябрь;

15:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за сентябрь;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за август;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.

Другие новости

сегодня
19:09
Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 100,2 руб, юань – до 13,71 руб
сегодня
19:00
Свинина и мясо кур в РФ дорожают, плодоовощная продукция за неделю подешевела - Росстат
сегодня
19:00
ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ В СЕНТЯБРЕ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,87% С 0,28% В АВГУСТЕ - РОССТАТ
сегодня
18:55
Российский рынок акций вырос на 0,5% за основную торговую сессию
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 12 октября
сегодня
17:47
"Ростелеком" сделал бесплатными весь октябрь звонки с домашних телефонов из РФ в Израиль
сегодня
17:32
Мировой рынок нефти сбалансирован, но ситуация постоянно меняется - Новак
сегодня
17:15
Россия может отменить турвизы с Саудовской Аравией, Бахрейном и Оманом в 2024 г - МЭР
сегодня
17:05
Путин: Россия становится центром инженерных компетенций в мире
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.