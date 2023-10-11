Индекс цен производителей США в сентябре вырос на 0.5%

Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в сентябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в августе.

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 2.2% против +2.0% в августе (пересмотрено с +1.6%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 1.6%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в сентябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в августе.

Аналитики прогнозировали увеличение сентябрьского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 2.7% в сравнении с +2.2% в августе.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 2.3%.