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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 октября 2023 г.Индекс цен производителей США в сентябре вырос ...
сегодня 15:42

Индекс цен производителей США в сентябре вырос на 0.5%

Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в сентябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в августе.

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 2.2% против +2.0% в августе (пересмотрено с +1.6%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 1.6%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в сентябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в августе.

Аналитики прогнозировали увеличение сентябрьского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 2.7% в сравнении с +2.2% в августе.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 2.3%.

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