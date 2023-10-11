Курс доллара 99.9349   Курс евро 105.6864  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости11 октября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 11 октября

Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за сентябрь, предварительно;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за сентябрь, финал;

11:15 мск: Объём нового кредитования в Китае за сентябрь;

11:15 мск: Денежная масса М2 в Китае за сентябрь;

11:15 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

11:15 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

11:15 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за август;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за сентябрь;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за сентябрь;

17:15 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.

Другие новости

сегодня
11:10
"Дочка" ВЭБа отсудила 59,4 млрд руб у бывших предприятий Индустриального союза Донбасса
сегодня
10:57
Нацпроект "Экология" продлят до 2030 г и добавят в него "Геологию" - глава Минприроды
сегодня
10:05
Российский рынок акций в начале торгов снижается на 0,15%
сегодня
09:46
Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 2%, до $531 за тыс кубометров - ICE
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 11 октября
сегодня
09:08
Расходы бюджета Москвы на здравоохранение в 2024 году вырастут почти на 13% - проект
сегодня
08:58
Кабмин РФ пока не обсуждает рост НДПИ для компенсации топливного демпфера - Новак
сегодня
08:36
Дефицит бюджета Москвы в 2024 г составит 500,3 млрд руб - проект
сегодня
08:15
Специалисты МАГАТЭ посетят Японию для взятия проб морской воды и мониторинга – МИД
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.