Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 11 октября

Москва, 10 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за сентябрь, предварительно;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за сентябрь, финал;

11:15 мск: Объём нового кредитования в Китае за сентябрь;

11:15 мск: Денежная масса М2 в Китае за сентябрь;

11:15 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

11:15 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

11:15 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за август;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за сентябрь;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за сентябрь;

17:15 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.