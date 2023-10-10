Курс доллара 99.9349   Курс евро 105.6864  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости10 октября 2023 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
вчера 17:04

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в августе сократился на 0.1%

Москва, 10 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в августе сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.3% в июле (пересмотрено с (-0.2%).

Аналитики прогнозировали сокращение августовского показателя на 0.1%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в августе вырос на 1.8% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 1.2% в июле (пересмотрено с +0.8%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в августе составил 1.36 в сравнении с 1.35 годом ранее.

Другие новости

вчера
17:54
Годовая инфляция в РФ достигнет пика весной-летом - ЦБ
вчера
17:49
Комитет ГД по культуре поддержал проект бюджета РФ
вчера
17:34
ЦБ РФ НА ЗАСЕДАНИИ В ОКТЯБРЕ ОЦЕНИТ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ - ЗАМПРЕД ЗАБОТКИН
вчера
17:21
"Автодору" планируется выделить 157 млрд руб на строительно трассы Джубга-Сочи - Минтранс
вчера
17:04
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в августе сократился на 0.1%
вчера
16:56
Ограничения на ночные вылеты из РФ в Израиль будут действовать до 12.00 16 октября
вчера
16:46
Строительство крупнейшего в РФ завода лопаток газовых турбин началось в Тульской области
вчера
16:40
ЦБ РФ допускает дополнительное ужесточение монетарной политики для возврата инфляции к 4%
вчера
16:32
Генсек НАТО сообщил, что обсудил с президентом Финляндии инцидент на подводном газопроводе
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.