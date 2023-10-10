Москва, 10 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в августе сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.3% в июле (пересмотрено с (-0.2%).

Аналитики прогнозировали сокращение августовского показателя на 0.1%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в августе вырос на 1.8% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 1.2% в июле (пересмотрено с +0.8%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в августе составил 1.36 в сравнении с 1.35 годом ранее.