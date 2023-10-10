Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 10 октября

Москва, 10 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за сентябрь;
02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за октябрь;
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за август;
03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за сентябрь;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за сентябрь;
11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за сентябрь;
12:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;
12:30 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за сентябрь;
13:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
17:00 мск: Оптовые запасы в США за август, финал;
20:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;
22:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за сентябрь;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за сентябрь;
N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.