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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 октября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 10 октября

Москва, 9 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за сентябрь;

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за октябрь;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за август;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за сентябрь;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за сентябрь;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за сентябрь;

12:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

12:30 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за сентябрь;

13:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за август, финал;

20:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

22:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за сентябрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за сентябрь;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.

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