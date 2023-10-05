Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 6 октября

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за июль;
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за июль;
03:30 мск: Отчёт о финансовой стабильности Банка Австралии;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за август;
08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за сентябрь;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за сентябрь;
09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за август;
09:45 мск: Торговый баланс Франции за август;
11:00 мск: Розничные продажи в Италии за август;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за сентябрь;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за сентябрь;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за сентябрь;
15:30 мск: Уровень безработицы в США за сентябрь;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за сентябрь;
19:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;
22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за август.