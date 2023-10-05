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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 октября 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:46

Число повторных обращений по безработице в США за неделю уменьшилось на 1 тыс.

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 сентября, выросло на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 207 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 211 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 205 тыс., пересмотрено с 204 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 2.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 208.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 сентября, уменьшилось на 1 тыс. и составило 1.664 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.670 млн до 1.665 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.668 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 16 сентября, сократилось на 57.4 тыс. и составило 1.612 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.247 млн.

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