Курс доллара 99.2677   Курс евро 104.0621  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости4 октября 2023 г.Индекс PMI Services США за сентябрь пересмотрен...
сегодня 16:49

Индекс PMI Services США за сентябрь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за сентябрь, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону понижения до 50.1 пункта с предварительного уровня 50.2.

Аналитики прогнозировали сохранение сентябрьского показателя на уровне 50.2.

В августе значение индекса PMI Services составило 50.5.

Индекс остаётся выше пороговой отметки 50.0 восьмой месяц подряд, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США. Вместе с тем снижение индекса указывает на замедление расширения в сравнении с локальными пиками в мае-июне (54.9-54.4).

Другие новости

сегодня
17:10
Объём производственных заказов в США в августе вырос на 1.2%
сегодня
17:08
Компонента занятости индекса ISM Services США в сентябре осталась в области расширения
сегодня
17:05
Индекс ISM Services США в сентябре снизился
сегодня
17:00
Активность частных инвесторов на Мосбирже в сентябре установила новый рекорд
сегодня
16:49
Индекс PMI Services США за сентябрь пересмотрен в сторону понижения
сегодня
16:40
Российский рынок акций мало меняется, игнорируя снижение цен на нефть
сегодня
16:23
Официальный курс юаня на четверг - 13,58 руб, доллара - 99,46 руб, евро - 104,3 руб
сегодня
16:14
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ЮАНЯ НА ЧЕТВЕРГ - 13,58 РУБ, ДОЛЛАРА - 99,46 РУБ, ЕВРО - 104,3 РУБ - ЦБ РФ
сегодня
15:41
Barclays назвал препараты для снижения веса угрозой для PepsiCo и McDonald's - СМИ
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.