Индекс PMI Services США за сентябрь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за сентябрь, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону понижения до 50.1 пункта с предварительного уровня 50.2.

Аналитики прогнозировали сохранение сентябрьского показателя на уровне 50.2.

В августе значение индекса PMI Services составило 50.5.

Индекс остаётся выше пороговой отметки 50.0 восьмой месяц подряд, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США. Вместе с тем снижение индекса указывает на замедление расширения в сравнении с локальными пиками в мае-июне (54.9-54.4).