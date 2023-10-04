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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 октября 2023 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
сегодня 15:22

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 89 тыс.

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в сентябре выросло с учётом сезонных колебаний на 89 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 153 тыс.

В августе число рабочих мест увеличилось на 180 тыс., пересмотрено со 177 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в сентябре выросло на 95 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 72 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) сократилось на 83 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 81 тыс., в сфере производства и строительстве увеличилось на 8 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 6 октября.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в сентябре на 169 тыс. после расширения на 187 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, понизится на 0.1 процентного пункта до 3.7%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

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