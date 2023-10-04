Курс доллара 99.2677   Курс евро 104.0621  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости4 октября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 4 октября

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

04:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за сентябрь;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за сентябрь;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за сентябрь, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за сентябрь, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за сентябрь, финал;

11:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за сентябрь, финал;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за август;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за август;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за сентябрь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за сентябрь, финал;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за август;

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за сентябрь;

17:25 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;

19:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.

Другие новости

сегодня
10:48
Индекс деловой активности в сфере услуг Италии в сентябре увеличился
сегодня
10:18
Индекс деловой активности в сфере услуг Испании в сентябре увеличился
сегодня
10:02
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА СТАРТЕ ТОРГОВ СНИЖАЕТСЯ НА 0,27% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
сегодня
09:42
Минэнерго Казахстана изучает два предложения компаний из США по строительству малых АЭС
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 4 октября
сегодня
09:00
ПРОДАЖИ АВТОВАЗА В РФ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛИ НА 96%, ДО 242,6 ТЫСЯЧИ АВТОМОБИЛЕЙ LADA - КОМПАНИЯ
сегодня
08:34
Транзит через Казахстан в Узбекистан газа из России может начаться в октябре - министр
сегодня
07:38
Стоимость нефти слабо снижается в ожидании заседания ОПЕК+
сегодня
07:00
Товарооборот РФ и Узбекистана в ближайшее время достигнет $10 млрд – посол в РФ
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.