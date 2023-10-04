Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 4 октября

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

04:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за сентябрь;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за сентябрь;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за сентябрь, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за сентябрь, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за сентябрь, финал;

11:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за сентябрь, финал;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за август;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за август;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за сентябрь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за сентябрь, финал;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за август;

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за сентябрь;

17:25 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;

19:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.