Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 2 октября

Москва, 2 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за III квартал;
02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за III квартал;
02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за сентябрь, финал;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за сентябрь;
09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за сентябрь;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за август;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за сентябрь;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за август;
10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за август, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за август, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за август, финал;
11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за сентябрь;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за сентябрь, финал;
12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за сентябрь;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за сентябрь;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за сентябрь, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за сентябрь;
17:00 мск: Расходы на строительство в США за август;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за сентябрь;
18:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;
18:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
20:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра.