Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 2 октября

Москва, 29 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за III квартал;

02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за III квартал;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за сентябрь, финал;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за сентябрь;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за сентябрь;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за август;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за сентябрь;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за август;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за август, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за август, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за август, финал;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за сентябрь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за сентябрь, финал;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за сентябрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за сентябрь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за сентябрь, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за сентябрь;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за август;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за сентябрь;

18:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

18:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

20:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра.