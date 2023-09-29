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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 сентября 2023 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 17:05

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за сентябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 29 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за сентябрь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (67.7) и составил 68.1.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В августе значение индекса составило 69.5.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце сентября составил 3.2% в сравнении с 3.1% в начале месяца и 3.5% в августе.

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