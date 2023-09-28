Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 29 сентября

Москва, 28 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за сентябрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за сентябрь;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за август;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за июль, предварительно;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за август;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за октябрь;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за август;

09:00 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании за II квартал, финал;

09:00 мск: Платёжный баланс Великобритании за II квартал;

09:00 мск: ВВП Великобритании за II квартал, финал;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за август;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за сентябрь, предварительно;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за сентябрь;

10:40 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за сентябрь;

10:55 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за август;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за август;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за сентябрь, предварительно;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, предварительно;

15:30 мск: ВВП Канады за июль;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за август;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за август;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за август;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за август;

15:30 мск Оптовые запасы в США за август, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за сентябрь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, финал;

19:45 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямс.