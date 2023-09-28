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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 сентября 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 16:05

Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 12 тыс.

Москва, 28 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 сентября, выросло на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 204 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 214 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 202 тыс., пересмотрено с 201 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 6.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 211 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 сентября, увеличилось на 12 тыс. и составило 1.670 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.662 млн до 1.658 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 12.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.674 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 9 сентября, сократилось на 9.3 тыс. и составило 1.670 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.302 млн.

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