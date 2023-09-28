Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 28 сентября

Москва, 28 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за июль;
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за сентябрь, предварительно;
11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: ВВП США за II квартал, финал;
15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за II квартал, финал;
16:00 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;
17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за август;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
23:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за сентябрь, предварительно.