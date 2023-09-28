Курс доллара 96.5000   Курс евро 101.9780  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости28 сентября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 28 сентября

Москва, 28 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за июль;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за сентябрь, предварительно;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП США за II квартал, финал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за II квартал, финал;

16:00 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

23:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за сентябрь, предварительно.

Другие новости

сегодня
10:00
ВТБ в IV квартале уберет "Росгосстрах" из списка активов на продажу
сегодня
10:00
Объемы расчетов в нацвалютах России с Индией в этом году выросли в 5 раз - Сбербанк
сегодня
09:54
ПУТИН: РОССИЙСКИМ АТОМЩИКАМ ВАЖНО РАСШИРЯТЬ ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ КОНТАКТЫ С ДОБРОСОВЕСТНЫМИ И НАДЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ ЗА РУБЕЖОМ
сегодня
09:30
Развитию торговли между Россией и Китаем мешает недостаток знаний друг о друге - эксперт
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 28 сентября
сегодня
08:44
"Яндекс" научил "Алису" выбирать продукты
сегодня
07:13
Курс доллара на Московской бирже снижается до 96,77 руб, юаня - растет до 13,22 руб
сегодня
04:18
Дальнегорский ГОК заявил, что работает планово после отмены его приватизации
сегодня
03:13
БИЗНЕС ИЗ США ОСТАЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАН В РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, НЕСМОТРЯ НА НЕПРИКРЫТОЕ ДАВЛЕНИЕ АМЕРИКАНСКИХ ВЛАСТЕЙ И АНГАЖИРОВАННЫХ СМИ - ПОСОЛ АНТОНОВ
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.