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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 сентября 2023 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 15:37

Объём заказов на товары длительного пользования в США в августе вырос на 0.2%

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в августе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 0.5%.

В июле объём заказов на товары длительного пользования сократился на 5.6% (пересмотрено с (-5.2%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.2% после его роста на 0.1% в июле (пересмотрено с +0.5%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в августе вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в июле (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали сохранение августовского показателя неизменным.

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