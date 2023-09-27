Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в августе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 0.5%.

В июле объём заказов на товары длительного пользования сократился на 5.6% (пересмотрено с (-5.2%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.2% после его роста на 0.1% в июле (пересмотрено с +0.5%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в августе вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в июле (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали сохранение августовского показателя неизменным.