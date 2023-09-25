Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 26 сентября

Москва, 25 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за август;

08:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за июль;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за июль;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за февраль;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за август;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за сентябрь;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за сентябрь;

20:30 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен.