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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 сентября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 26 сентября

Москва, 25 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за август;

08:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за июль;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за июль;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за февраль;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за август;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за сентябрь;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за сентябрь;

20:30 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен.

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