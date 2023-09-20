Глава ФРС Джером Пауэлл не исключает ещё одного повышения ставки в этом году

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 20 сентября, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что рост экономической активности в США позволяет предпринимать более активные действия в отношении ключевой ставки. Он полагает, что ещё одно повышение ключевой ставки в этом году не окажет существенного влияния на экономику.

Напомним, по итогам состоявшегося 19-20 сентября заседания FOMC целевой диапазон по ставке был сохранён на уровне 5.25-5.50% после повышения на 25 базисных пунктов в ходе июльского заседания. Тогда рынки ожидали сохранения ставки на прежнем уровне вместо повышения, но нынешнее решение регуляторов совпало с рыночным прогнозом. ФРС США повышала учётные ставки с марта 2022 года. К тому моменту ключевая ставка находилась на уровне 0.25% в течение двух лет. За период с 16 марта 2022 года по 27 июля 2023 года ключевая ставка была повышена 11 раз.

Пауэлл отметил, что принятое в среду решение о сохранении учётных ставок неизменными вовсе не означает, что ФРС уже достигла своих целей в денежно-кредитной политике (ДКП). По его словам, большинство регуляторов считает «скорее целесообразным, чем нет» продолжить повышение ставок, а сам Джером Пауэлл считает уместным ещё одно повышение. Это связано с желанием ФРС «увидеть убедительные доказательства того, что мы достигли подходящего уровня».

По мнению Пауэлла, уровень ставки, создающий уверенность в том, «что мы сможем со временем снизить инфляцию до 2%», уже «достаточно близок». Глава ФРС сообщил, что будущие решения по ставке будут зависеть «от совокупности данных и рисков», и «тот факт, что мы зашли так далеко, позволяет нам действовать осторожно». Отвечая на вопрос репортёра о возможном снижении ставки, Пауэлл сказал, что «в какой-то момент это время придёт», но сейчас остаётся «много неопределённости».

Комментарии Пауэлла о состоянии американской экономики были достаточно оптимистичными. Он сказал, что рост реального ВВП США за последние месяцы превзошел ожидания, потребительские расходы остаются высокими, активность на рынке жилья возросла, рынок труда остается сильным, спрос на рабочую силу по-прежнему превышает предложение.

Вместе с тем он признал, что высокие процентные ставки тормозят инвестиции в бизнес, а ограничительная ДКП «оказывает понижательное давление на экономическую активность, занятость и инфляцию». Тем не менее, глава ФРС отметил, что инфляция «остаётся значительно выше нашей долгосрочной цели в 2%», и для её снижения «предстоит пройти долгий путь». При этом он считает, что для снижения инфляции может потребоваться «период роста экономики ниже тренда» и некоторое ослабление рынка труда.

Описывая текущее состояние сферы занятости, Пауэлл сказал, что произошла «заметная ребалансировка рынка труда без значительного роста безработицы», и это хороший сигнал. Глава ФРС ожидает продолжения ребалансировки рынка труда в ближайшие месяцы, прогнозируя, что «это ослабит повышательное давление на инфляцию». Медианный прогноз ФРС не предполагает существенного роста уровня безработицы, хотя «это не гарантировано». По его словам, «мягкая посадка экономики» вполне возможна, она является «основной целью», «путь к ней может расшириться», но это связано с факторами, которые «находятся вне нашего контроля».

В числе рисков для экономики Пауэлл назвал повышение долгосрочных процентных ставок, частичное погашение студенческих кредитов правительством как проинфляционный фактор (по некоторым оценкам, это может стоить бюджету США около 300 млрд долларов - прим. МФД), а также отметил угрозы, связанные с забастовками и возможной приостановкой работы правительства (из-за продолжающихся дискуссий в Конгрессе США по закону о бюджете – прим. МФД).

По его словам, проходящая сейчас забастовка под эгидой профсоюза United Auto Workers (UAW) в зависимости от её продолжительности может негативно повлиять на объёмы производства, условия найма и инфляцию. Вместе с тем он преуменьшил последствия возможного правительственного шатдауна, заявив, что приостановка работы правительства «традиционно не имеет большого макроэкономического эффекта».

Также Пауэлл отметил важность энергетического фактора, так как «устойчивое повышение цен на энергоносители может повлиять на расходы и инфляционные ожидания». Кроме того, по его словам, цены на энергоносители «очень важны для потребителей». Глава ФРС заявил, что больше всего от инфляции страдают граждане с фиксированным доходом, тогда как «людей с крупными сбережениями более высокие ставки затрагивают не сильно», поэтому «именно для людей, получающих фиксированный доход, нам необходимо как можно быстрее восстановить ценовую стабильность».

Реакция фондовых индексов США и американской валюты на итоги заседания FOMC и комментарии главы Федрезерва оказалась смешанной. К закрытию торгов 20 сентября индекс S&P 500 подешевел на 0.2%, индекс DJIA снизился на 0.9%, индекс Nasdaq Composite упал 1.5%. Индекс доллара США к 23:00 мск вырос к 105.36 (+0.15%), пара EUR/USD снизилась к отметке 1.06506 от уровня 0.07257, зафиксированного за минуту до публикации итогов заседания FOMC.