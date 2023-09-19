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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 сентября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 сентября

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за II квартал;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за июль;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июль;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за август;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за август;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за август;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за август;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за август;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за август;

10:00 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июль;

21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.

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