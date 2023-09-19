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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 сентября 2023 г. Число выданных разрешений на жилищное строит...
вчера 16:00

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в августе выросло на 6.9%

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в августе увеличилось на 6.9% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1543 тыс. в годовом исчислении против 1443 тыс. в июле (пересмотрено с 1442 тыс.).

Аналитики ожидали, что в августе число выданных разрешений на строительство составит 1450 тыс.

По сравнению с августом 2022 года число выданных разрешений сократилось на 2.7%.

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