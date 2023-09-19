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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 сентября 2023 г.Потребительская инфляция в еврозоне в августе с...
вчера 12:04

Потребительская инфляция в еврозоне в августе составила 5.2%

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в августе 2023 года вырос на 5.2% по сравнению с 5.3% согласно предварительным данным прогнозам аналитиков.

В июле значение показателя составило 5.3%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в августе вырос на 5.3%, что совпало с предварительными данными и прогнозами аналитиков.

В июле значение индекса составило 5.5%.

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