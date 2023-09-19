Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 19 сентября

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за август;
11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за июль;
12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за август, финал;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за август, финал;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за август;
15:30 мск: Число закладок новых домов в США за август;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за июль;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за июль;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за август.