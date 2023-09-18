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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 сентября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 19 сентября

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за август;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за июль;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за август, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за август, финал;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за август;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за август;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за июль;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за июль;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за август.

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