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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 сентября 2023 г.Цены на импорт в США в августе выросли на 0.5%,...
сегодня 15:44

Цены на импорт в США в августе выросли на 0.5%, цены на экспорт повысились на 1.3%

Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в августе выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в июле (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.3%.

По сравнению с августом 2022 года цены на импорт уменьшились на 3.0%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 1.3% после повышения на 0.5% в июле (пересмотрено с +0.7%).

По сравнению с августом 2022 года цены на экспорт упали на 5.5%.

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