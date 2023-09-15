Цены на импорт в США в августе выросли на 0.5%, цены на экспорт повысились на 1.3%

Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в августе выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в июле (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.3%.

По сравнению с августом 2022 года цены на импорт уменьшились на 3.0%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 1.3% после повышения на 0.5% в июле (пересмотрено с +0.7%).

По сравнению с августом 2022 года цены на экспорт упали на 5.5%.