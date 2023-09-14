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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 сентября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 сентября

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за июнь;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за июнь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за июнь;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая за июнь;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за июнь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за июнь;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за июнь;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за август, финал;

11:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за II квартал;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за июль;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за июль;

12:45 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

15:30 мск: Цены на импорт в США за август;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за сентябрь;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за июль;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за август;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за август;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за август;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, предварительно;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

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