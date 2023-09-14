Объём товарно-материальных запасов компаний США в июле остался неизменным

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в июле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после его снижения на 0.1% в июне (пересмотрено с 0.0%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в июле вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после снижения на 0.2% в июне (пересмотрен с (-0.1%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.39 в сравнении с 1.35 годом ранее.