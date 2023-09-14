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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 сентября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 сентября

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за июль;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за июнь;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за июль;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за июль;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за июль, финальный отчет;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за август;

15:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за август;

15:30 мск: Розничные продажи в США за август;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за август;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за август;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за июль;

15:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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