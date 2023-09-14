Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 сентября

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за июль;
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за июнь;
04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за июль;
04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за июль;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за июль, финальный отчет;
09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за август;
15:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за август;
15:30 мск: Розничные продажи в США за август;
15:30 мск: Индекс цен производителей США за август;
15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за август;
15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за июль;
15:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;
17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за июль;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.