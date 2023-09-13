Годовая инфляция в США в августе составила 3.7%, реальная зарплата снизилась на 0.5% к июлю

Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в августе вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6% после увеличения на 0.2% в июле.

По сравнению с августом 2022 года потребительская инфляция в США выросла на 3.7%, тогда как в июле годовой прирост составлял 3.2%.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 3.6%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в августе вырос на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.2% в июле.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 4.3% в сравнении с +4.7% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 4.3%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в августе снизилась на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.3% в июле.

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата повысилась на 0.5%.