Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 сентября

Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за III квартал;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за июнь;
09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за июль;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за июль;
09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за июль;
09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за июль;
09:00 мск: ВВП Великобритании за июль;
12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за июль;
12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за август;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за август;
15:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за август;
16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за июль;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;
21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за июль.