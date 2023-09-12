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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 сентября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 сентября

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за III квартал;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за июнь;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за июль;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за июль;

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за июль;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за июль;

09:00 мск: ВВП Великобритании за июль;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за июль;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за август;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за август;

15:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за август;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за июль.

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