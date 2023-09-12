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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 сентября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 сентября

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за сентябрь;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за август;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за август;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за август;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за июль;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за июль;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за сентябрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за сентябрь;

13:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за август;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за август;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.

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