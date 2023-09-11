Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 сентября

Москва, 11 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за сентябрь;
04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за август;
09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за август;
09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за август;
09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за июль;
09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за июль;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за сентябрь;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за сентябрь;
13:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за август;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за август;
20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.