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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 сентября 2023 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
сегодня 17:08

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в июле сократился на 0.2%

Москва, 8 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в июле сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.7% в июне (пересмотрено с (-0.5%).

Аналитики прогнозировали сокращение июльского показателя на 0.1%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в июле вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.8% в июне (пересмотрено с (-0.7%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в июле составил 1.39 в сравнении с 1.33 годом ранее.

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