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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 сентября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 8 сентября

Москва, 8 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:05 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за июнь;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за июль;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за июль;

02:50 мск: ВВП Японии за II квартал, финал;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за август;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за август, финал;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за июль;

09:45 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за август;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за август;

15:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за II квартал;

16:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за июль, финал;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за июль.

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