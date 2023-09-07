Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 сентября

Москва, 7 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Торговый баланс Австралии за май;

04:30 мск: Торговый баланс Китая за август;

04:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за август;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за июль;

08:30 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за II квартал, финальный отчёт;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за август;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за август;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за июль;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за июль;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за июль;

12:00 мск: ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за II квартал, финальный отчёт;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за июль;

15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за II квартал, финал;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за II квартал, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июнь;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:45 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;

22:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

23:55 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана.