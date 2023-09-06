Розничные продажи в еврозоне в июле сократились

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в июле сократились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.2% в июне (пересмотрено с -0.3%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.1%.

В годовом выражении объём розничных продаж в июле сократился на 1% по сравнению со снижением на 1.2% согласно прогнозам аналитиков. В июне объём розничных продаж сократился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.