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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 сентября 2023 г.Розничные продажи в еврозоне в июле сократились
сегодня 12:04

Розничные продажи в еврозоне в июле сократились

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в июле сократились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.2% в июне (пересмотрено с -0.3%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.1%.

В годовом выражении объём розничных продаж в июле сократился на 1% по сравнению со снижением на 1.2% согласно прогнозам аналитиков. В июне объём розничных продаж сократился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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