Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 сентября

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: ВВП Австралии за II квартал;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за июль;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за июль;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за июль;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за июль;

15:30 мск: Торговый баланс США за июль;

15:30 мск: Производительность труда в Канаде за II квартал;

16:15 мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за август, финал;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за август;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

22:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана.