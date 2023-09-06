Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 сентября

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: ВВП Австралии за II квартал;
09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за июль;
11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за июль;
12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за июль;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
15:30 мск: Торговый баланс Канады за июль;
15:30 мск: Торговый баланс США за июль;
15:30 мск: Производительность труда в Канаде за II квартал;
16:15 мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за август, финал;
17:00 мск: Заявление Банка Канады;
17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за август;
21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
22:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана.