Объём производственных заказов в США в июле снизился на 2.1%

Москва, 5 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в июле снизился на 2.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 2.3% в июне.

Аналитики прогнозировали сокращение объёма заказов в промышленности США в июле на 2.5%.

Объём заказов на товары длительного пользования в июле, согласно финальному отчёту, уменьшился на 5.2% по сравнению с июнем, оставшись без пересмотра в сравнении с предварительными данными.