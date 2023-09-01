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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 сентября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 сентября

Москва, 1 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за август, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за июль;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за август;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за август;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за август, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за август, финал;

15:30 мск: ВВП Канады за июнь;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за август;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за август;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за август;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за август;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за август, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за август;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за август;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за август;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за август.

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