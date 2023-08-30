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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 августа 2023 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
вчера 15:23

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в августе выросло на 177 тыс.

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в августе выросло с учётом сезонных колебаний на 177 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 194 тыс.

В июле число рабочих мест увеличилось на 371 тыс., пересмотрено с 324 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в августе выросло на 18 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 79 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) расширилось на 83 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 154 тыс., в сфере производства и строительстве увеличилось на 23 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 1 сентября.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в августе на 169 тыс. после расширения на 187 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменится и составит 3.5%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

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