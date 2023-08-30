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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 августа 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 30 августа

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за июль;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за август;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за август;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за август;

10:00 мск Индекс потребительских цен в Испании за август , предварительно;

11:00 мск Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за июль;

11:30 мск: Денежная масса М4 Великобритании, предварительно;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за июль;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за июль;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за август;

15:30 мск: ВВП США за II квартал, предварительно;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за II квартал, предварительно;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за июль;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за июль, предварительно;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на 25 августа;

N/A мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за август, предварительно.

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