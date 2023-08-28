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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 августа 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 29 августа

Москва, 28 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за август;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за август;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за сентябрь;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за июнь;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за июнь;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за август;

17:00 мск Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за июль;

N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии.

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