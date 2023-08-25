Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за август пересмотрен в сторону понижения

Москва, 25 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за август пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением (71.2) и составил 69.5.
Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.
В июле значение индекса составило 71.6.
Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце августа составил 3.5% в сравнении с 3.3% в начале месяца и 3.4% в июле.