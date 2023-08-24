Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 25 августа

Москва, 24 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за август;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за июль;

09:00 мск: ВВП Германии за II квартал, финал;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за август;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, финал;

17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, финал;

N/A мск: Экономический симпозиум в Джексон-Хоул.