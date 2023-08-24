Курс доллара 94.4421   Курс евро 102.2452  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 августа 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 24 августа

Москва, 24 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за июль;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за август;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за июль;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за июль;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за август;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Экономический симпозиум в Джексон-Хоул.

Другие новости

сегодня
10:52
АРГЕНТИНУ, ЕГИПЕТ, ИРАН, ЭФИОПИЮ, ОАЭ И САУДОВСКУЮ АРАВИЮ ПРИГЛАСЯТ В БРИКС - ПРЕЗИДЕНТ ЮАР
сегодня
10:24
ВЦИОМ: россияне потратили в среднем 43 тыс руб, чтобы собрать ребенка в школу
сегодня
10:05
Кибермошенники во II квартале похитили у клиентов банков РФ 3,62 млрд руб - ЦБ
сегодня
09:42
Рубль снижается, юань поднимался выше 13 рублей впервые с 17 августа
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 24 августа
сегодня
09:28
Биржевые цены на газ в Европе падают на 18%, до $336 за тыс кубометров - ICE
сегодня
08:18
Анкара рассчитывает, что встреча с РФ и ООН по зерновой сделке пройдет в ближайшее время
сегодня
07:24
ТУРЦИЯ, РОССИЯ И ООН МОГУТ ПРОВЕСТИ ВСТРЕЧУ В СТАМБУЛЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСА "ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКИ" - ГАЗЕТА MILLIYET СО ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИКИ
сегодня
06:35
Дефицит мощностей для майнинга в России начался с весны и продлится 1,5-2 года - эксперт
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.