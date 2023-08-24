Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 24 августа

Москва, 24 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за июль;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за август;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за июль;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за июль;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за август;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Экономический симпозиум в Джексон-Хоул.