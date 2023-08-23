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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 августа 2023 г.Индексы PMI Великобритании в августе изменились...
сегодня 11:34

Индексы PMI Великобритании в августе изменились разнонаправленно

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Великобритании в августе снизился до 42.5 против 45.3 в июле (пересмотрено с 45.0). Аналитики прогнозировали показатель на уровне 45.1.

Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в августе увеличился до 48.7 против 55.3 месяцем ранее (пересмотрено с 51.5). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 45.1.

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