Индексы PMI Великобритании в августе изменились разнонаправленно

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Великобритании в августе снизился до 42.5 против 45.3 в июле (пересмотрено с 45.0). Аналитики прогнозировали показатель на уровне 45.1.

Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в августе увеличился до 48.7 против 55.3 месяцем ранее (пересмотрено с 51.5). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 45.1.